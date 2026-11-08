Σερβία: Στις 17 Νοεμβρίου η πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής – Πώς κατανέμονται οι 250 έδρες

Την ιδρυτική συνεδρίαση της νέας σερβικής Εθνοσυνέλευσης συγκάλεσε η απερχόμενη πρόεδρος του κοινοβουλίου, Άνα Μπρνάμπιτς, ορίζοντας ως ημερομηνία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και ώρα έναρξης τις 10:00 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η κ. Μπρνάμπιτς αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK) επικύρωσε στις 5 Νοεμβρίου τα οριστικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών και ενέκρινε την κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών.

«Με αυτόν τον τρόπο εκπληρώθηκαν όλες οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης της νέας σύνθεσης», δήλωσε η κ. Μπρνάμπιτς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει έξι θέματα, με βασικότερα την επικύρωση των βουλευτικών εντολών και την ανάδειξη του νέου προέδρου και των αντιπροέδρων της Εθνοσυνέλευσης.

Παράλληλα, προβλέπεται ο διορισμός του γενικού γραμματέα του κοινοβουλίου, καθώς και η εκλογή των μελών που θα στελεχώσουν τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τις μόνιμες διεθνείς αντιπροσωπείες.

Την προεδρία της συνεδρίασης, έως ότου εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, θα αναλάβει ο μεγαλύτερος σε ηλικία βουλευτής, καθηγητής Στόγιαν Ραντένοβιτς.

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας θα αρχίσει να μετρά η νόμιμη προθεσμία των 90 ημερών, εντός της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

Η κατανομή των εδρών στη νέα Βουλή

Το νέο κοινοβούλιο της Σερβίας αποτελείται από 250 βουλευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν στις πρόωρες εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Η «Φοιτητική Λίστα – Οι Φοιτητές Νικούν» εξασφάλισε την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καταλαμβάνοντας 140 έδρες. Ο συνασπισμός «Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Ενωμένη Σερβία» συγκεντρώνει 103 έδρες.

Οι υπόλοιπες επτά έδρες ανήκουν σε πολιτικούς σχηματισμούς που εκπροσωπούν εθνικές μειονότητες.

Ειδικότερα, από δύο έδρες εξασφάλισαν η «Συμμαχία των Ούγγρων της Βοϊβοντίνα – Μπάλιντ Πάστορ» και η «Αλβανική Συμμαχία».

Από μία έδρα καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί «Ρασίμ Λιάγιτς – Ανθρώπινα (SDP – CDP)», «SDA Σάντζακ – Φύλακες του Σάντζακ» και «Ουσάμε Ζούκορλιτς (SPP) – Κίνημα για την Ενοποίηση», που εκπροσωπούν τη μουσουλμανική μειονότητα.