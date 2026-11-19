Νέος πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας εξελέγη ο πανεπιστημιακός Αλεξάνταρ Τσούπιτς, βουλευτής της «Φοιτητικής Λίστας», ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά και για την προκήρυξη προεδρικών εκλογών μετά την παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο Τσούπιτς συγκέντρωσε την υποστήριξη 140 βουλευτών, σε σύνολο 250 εδρών, ενώ ο αντίπαλός του, Στόγιαν Ραντένοβιτς, ο οποίος προτάθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση, έλαβε 97 ψήφους.

Η διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου της Βουλής διήρκεσε τρεις ημέρες, αντί της μίας που απαιτούνταν συνήθως στο παρελθόν.

Η καθυστέρηση αποδίδεται στην τακτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος έλαβε επανειλημμένα τον λόγο, αναφερόμενος σε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης

Ο Αλεξάνταρ Τσούπιτς γεννήθηκε το 1978 στο Προκούπλιε της νότιας Σερβίας και είναι επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Μεταφορών και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.

Είναι παντρεμένος και πατέρας έξι παιδιών, ενώ εξελέγη βουλευτής με τη «Φοιτητική Λίστα».

Η ανάδειξή του στην προεδρία της Εθνοσυνέλευσης αποτελεί σημαντικό βήμα για τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, καθώς η σχετική διαδικασία μπορεί, βάσει του Συντάγματος, να διαρκέσει έως και τρεις μήνες.

Η «Φοιτητική Λίστα» δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου ούτε το πρόσωπο που θα αναλάβει την πρωθυπουργία. Ωστόσο, έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιταχύνει τις διαδικασίες, με στόχο ο σχηματισμός κυβέρνησης να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Αναλαμβάνει προσωρινά και την προεδρία της Δημοκρατίας

Πέρα από τα καθήκοντά του στην Εθνοσυνέλευση, ο Αλεξάνταρ Τσούπιτς αναλαμβάνει από σήμερα και χρέη προέδρου της Δημοκρατίας, μετά την παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στις 27 Σεπτεμβρίου.

Πρώτη προτεραιότητά του είναι η προκήρυξη προεδρικών εκλογών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι προεδρικές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εντός τριών μηνών από την παραίτηση, ενώ η προεκλογική περίοδος δεν μπορεί να έχει διάρκεια μικρότερη των 30 ημερών.

Η Σερβία εισέρχεται έτσι σε μια περίοδο πολιτικών εξελίξεων, με τον σχηματισμό κυβέρνησης και την εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας να αποτελούν τις δύο βασικές εκκρεμότητες του επόμενου διαστήματος.