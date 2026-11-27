Την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή στο Κοινοβούλιο της Σερβίας υπέβαλε ο παλαίμαχος Σέρβος μπασκετμπολίστας Ντέγιαν Μποντιρόγκα, διευκρινίζοντας με επίσημη δήλωσή του ότι η απόφαση αυτή ήταν εξαρχής συμφωνημένη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών του.

Ο Μποντιρόγκα ο οποίος είχε εκλεγεί στο Κοινοβούλιο με το ψηφοδέλτιο της «Φοιτητικής Λίστας», ανέφερε πως είχε ενημερώσει το «Φοιτητικό Κίνημα» αμέσως μετά την αποδοχή της υποψηφιότητάς ότι δεν θα μπορούσε να αναλάβει κοινοβουλευτικά καθήκοντα. «Θεωρώ στάση υπευθυνότητας να μην καταλαμβάνω τη θέση εκείνων που μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερη συνεισφορά στο κοινοβουλευτικό έργο από εμένα», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αξίες του κινήματος.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε τη στάση του ενόψει των προεδρικών εκλογών, δηλώνοντας ότι θα στηρίξει ενεργά τον ακαδημαϊκό Ράντομιρ Σάιτσιτς που πρότειναν οι φοιτητές για την προεδρία της Σερβίας. Το όνομα του Μποντιρόγκα είχε ακουστεί σε πολιτικούς κύκλους για τη θέση του προέδρου Δημοκρατίας.

«Είμαι περήφανος που υπήρξα μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Σερβίας που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου, αλλά είμαι εξίσου περήφανος που μου δόθηκε η τιμή και η εμπιστοσύνη να βρίσκομαι στην “εθνική ομάδα της Ελευθερίας”, η οποία κέρδισε σε αυτόν τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής μας», καταλήγει στη δήλωσή του ο Μποντιρόγκα.

Οι φοιτητές ευχαρίστησαν τον Μποντιρόγκα για «την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και την προθυμία να σταθεί στο πλευρό του φοιτητικού κινήματος στον αγώνα για μια πιο ελεύθερη και πιο δίκαιη Σερβία». «Η συμβολή του στον κοινό μας αγώνα δεν τελειώνει με την αποχώρησή του από το κοινοβουλευτικό έργο», αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι φοιτητές.