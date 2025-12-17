Σερβία-Κόσοβο: Πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς αποκτά το Κόσοβο

Το Κόσοβο υπέγραψε σύμβαση με την αμερικανική εταιρεία κατασκευής αμυντικών συστημάτων AM General για την αγορά σύγχρονων κινητών συστημάτων πυροβολικού HUMVEE Hawkeye 105 χιλιοστών. Αυτό ανακοίνωσε, σήμερα, Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας Έγιουμπ Ματσεντόντσι με ανάρτηση του στο διαδίκτυο.

«Ο στρατός μας εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης – αυξάνοντας την άμεση ισχύ πυρός με πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς» έγραψε στην ανάρτηση του ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Κοσόβου.

Εκτίμησε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Κοσόβου και την δημιουργία σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων.

Το σύστημα πυροβολικού HUMVEE Hawkeye είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία Soft Recoil, η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση ενός πυροβόλου 105 χιλιοστών στην στιβαρή και δοκιμασμένη σε μάχη πλατφόρμα HUMVEE.

Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να αναπτύσσεται γρήγορα στο πεδίο μάχης, να πραγματοποιεί βολή και να επανατοποθετείται σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα, μειώνοντας έτσι το ενδεχόμενο να πληγεί από ανταποδοτικά πυρά.

Τα πρώτα συστήματα θα φτάσουν στο Κόσοβο σε δύο χρόνια.