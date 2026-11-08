Σερβία: Αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ και αυξήσεις μισθών έως 30% σχεδιάζει η «Φοιτητική Λίστα»

ην πρόταση της «Φοιτητικής Λίστας» για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Σερβίας παρουσίασε ο αρμόδιος εκπρόσωπος του συνδυασμού για στρατιωτικά ζητήματα, Λούκα Πόνορατς, σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση RTS.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η δημιουργία στρατηγικού αντιαεροπορικού «θόλου», η προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων και η βελτίωση των αποδοχών του στρατιωτικού προσωπικού.

Ο Πόνορατς διευκρίνισε ότι η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων θα εξαρτηθεί από την πραγματική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών που θα παραληφθεί.

Το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί από κορυφαίους Σέρβους εμπειρογνώμονες και προβλέπει τη σταδιακή αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού από το σημερινό επίπεδο του 2%-2,5% του ΑΕΠ στο 3% σε πρώτη φάση, με μακροπρόθεσμο στόχο το 5%.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της «Φοιτητικής Λίστας», η ενίσχυση των στρατιωτικών δαπανών αποσκοπεί στην προσαρμογή της Σερβίας στα δεδομένα ασφαλείας που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή.

Αυξήσεις μισθών έως 30% και αλλαγές στη στρατιωτική ιεραρχία

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά τις αποδοχές και τις συνθήκες επαγγελματικής εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, προβλέπονται οριζόντιες αυξήσεις μισθών από 20% έως 30%, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση υφιστάμενων μισθολογικών ανισορροπιών.

Όπως επισημάνθηκε, λόγω του συστήματος επιδομάτων, χαμηλόβαθμοι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων λαμβάνουν σήμερα υψηλότερες αποδοχές από στρατηγούς ή καθηγητές της Στρατιωτικής Ακαδημίας.

Παράλληλα, το σχέδιο δίνει έμφαση στη διαμόρφωση ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου επαγγελματικής σταδιοδρομίας για το στρατιωτικό προσωπικό.

Αντιαεροπορικός «θόλος», πύραυλοι και drones

Στον τομέα των εξοπλισμών, η «Φοιτητική Λίστα» προτείνει την απόκτηση πυραυλικών συστημάτων βεληνεκούς 150 έως 300 χιλιομέτρων και την ανάπτυξη ολοκληρωμένης αεράμυνας τριών επιπέδων, μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Λούκα Πόνορατς περιέγραψε τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, δηλώνοντας:

«Αυτή η διαδικασία θα συμπεριλάβει διάφορα σκέλη. Για παράδειγμα, την απόκτηση πυραυλικών συστημάτων, βεληνεκούς 150 έως 300 χιλιομέτρων. Φυσικά, το έργο της δημιουργίας ενός στρατηγικού “θόλου” αεράμυνας με τρία επίπεδα βεληνεκούς, μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Η λειτουργία δικτυοκεντρικού συστήματος διοίκησης, επικοινωνίας, ελέγχου και ανταλλαγής πληροφοριών ασφαλείας,

Συσκευές και συστήματα εναέριας επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)».

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση του Στρατιωτικού Τεχνικού Ινστιτούτου (VTI) και του Τεχνολογικού Κέντρου Οπλικών Δοκιμών (TOC), με αναβάθμιση του ρόλου τους.

Τέλος, ο συνδυασμός δεσμεύεται για την επαναφορά της λειτουργίας των στρατιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών σε αυστηρά νόμιμο πλαίσιο, καθώς και για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ατομικών ευθυνών σχετικά με παράνομες ενέργειες του παρελθόντος.