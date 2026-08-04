Σέρρες: Τέσσερα νέα κρούσματα ευλογιάς στο Δήμο Σιντικής

Τέσσερις νέες εστίες ευλογιάς αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Σιντικής.

Οι τέσσερις εστίες στο Νομό Σερρών είναι ανάμεσα στις δεκατέσσερις από όλη την Ελλάδα, για την εβδομάδα από 18 έως 24 Ιουλίου 2026, που δήλωσε στο WAHIS (Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών οι τέσσερις εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Μεγαλοχώρι του Δήμου Σιντικής στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους.

Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωϊκού κεφαλαίου κι έγινε ενδελεχής έλεγχος σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες.

Τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στο Νομό Σερρών ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσσα του Δήμου Σιντικής ενώ είχε προηγηθεί κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο Λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας.

Στην Π.Ε. Σερρών λόγω ευλογίας έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.