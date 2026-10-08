Σέρρες: Ταυτοποιήθηκε 33χρονος για εννιά εισβολές σε σπίτια

Στην εξιχνίαση σειράς διαρρήξεων σε κατοικίες χωριών των Σερρών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, έπειτα από συστηματική έρευνα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 33χρονου ημεδαπού Ρομά για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των συνεργών του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, οι παράνομες πράξεις σημειώθηκαν το διήμερο 8 και 9 Ιανουαρίου 2025. Ο 33χρονος κινούμενος μαζί με συνεργούς, χρησιμοποίησε αυτοκίνητο που είχε αφαιρεθεί στις 7 Ιανουαρίου 2025 από την περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η ομάδα προέβη σε εννέα διαρρήξεις οικιών, καταφέρνοντας σε επτά από αυτές να αφαιρέσει κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας άνω των 13.000 ευρώ καθώς και χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ, βάσει των δηλώσεων των παθόντων.

Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, φέροντας πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν κλαπεί νωρίτερα από τις Σέρρες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 33χρονου υποβάλλεται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν την τυχόν συμμετοχή της σπείρας και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.