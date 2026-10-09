Σέρρες: Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος μετά από εργατικό ατύχημα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμήλα Σερρών όταν ένας 49χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τον 49χρονο να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.