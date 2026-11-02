Σέρρες: Μαζική απόδραση 10 μεταναστών από την Κλειστή Δομή Σιντικής

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στην Κλειστή Δομή Σιντικής στη θέση «κλειδί» Σερρών μετά τη μαζική απόδραση 10 μεταναστών.

Οι 10 μετανάστες, υπήκοοι Μπαγκλαντές, ηλικίας 21 έως 37 ετών, κατάφεραν να διαφύγουν από την κλειστή δομή κάτω από συνθήκες που αναδεικνύουν ξανά τα σοβαρά κενά ασφαλείας της εγκατάστασης. Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτή η απουσία τους, ξεκίνησε μια εκτεταμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι 7 από αυτούς.

Στη Δομή κρατούνταν μέχρι χθες 125 μετανάστες. Το σοβαρό αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά εξεγέρσεων και επεισοδίων που απασχολούν έντονα την τοπική κοινωνία και τις αστυνομικές αρχές τους τελευταίους μήνες.

«Έχουμε γίνει γραφικοί επαναλαμβάνοντας τις ίδιες προειδοποιήσεις. Όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει και τα προβλήματα παραμένουν. Πόσες ακόμη αποδράσεις πρέπει να σημειωθούν; Πόσα περιστατικά πρέπει να συμβούν; Πόσες φορές πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των συναδέλφων μας, προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη Δομή δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες; Η Ένωσή μας έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα και με κάθε τρόπο για τις σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές, τα προβλήματα ασφαλείας και τις επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να υπηρετήσουν οι αστυνομικοί. Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση που ανακυκλώνεται, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!Η θέση μας είναι πλέον ξεκάθαρη: ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» είπε στην ΕΡΤ Σερρών ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος.