Σέρρες: Εξιχνιάστηκαν 8 διαρρήξεις σπιτιών – Πώς δρούσε ο 28χρονος που άρπαξε πάνω από 16.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα

Στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός 28χρονου ημεδαπού για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στις Σέρρες, έπειτα από την εξιχνίαση οκτώ περιπτώσεων διαρρήξεων κατοικιών στην πόλη. Όπως ανακοινώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, οι παράνομες πράξεις σημειώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 10 Απριλίου 2026.

Βάσει των στοιχείων της αστυνομικής έρευνας, ο κατηγορούμενος ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία για να αποκτά πρόσβαση στο εσωτερικό των στόχων του. Ειδικότερα, φέρεται να παραβίαζε τις κεντρικές εισόδους των οικιών ή να αναρριχόταν στα μπαλκόνια διαμερισμάτων, παραβιάζοντας στη συνέχεια τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα.

Από τις συνολικά οκτώ διαρρήξεις που του αποδίδονται, ο 28χρονος κατάφερε στις πέντε από αυτές να αφαιρέσει χρηματικό ποσό ύψους 4.700 ευρώ, καθώς και τιμαλφή, όπως κοσμήματα και ρολόγια. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων εκτιμάται στα 11.500 ευρώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις που υπέβαλαν οι παθόντες στις αρχές.

Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου να εξεταστεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του εμπλεκόμενου άνδρα και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.