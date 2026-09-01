Σεπτέμβριος: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Μεταμορφώσεις φέρνει ο Σεπτέμβριος στα ζώδια με τη Νέα Σελήνη στις 11/09 στην Παρθένο και την Πανσέληνο στις 26/09 στον Κριό. Ίσως δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα (Κρόνος και Ποσειδώνας ανάδρομοι στον Κριό, Ουρανός ανάδρομος στους Διδύμους από 11/09), αλλά τις χρειαζόμαστε.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Πέρα από τη μανία σου με το καθάρισμα, έχεις και μια (εξίσου χρήσιμη, εξίσου προβληματική) μανία να βάζεις πάντα το «εμείς» πάνω από το «εγώ». Ε, τόσο η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 11/09 όσο και η Πανσέληνος στον 8ο οίκο σου στις 26/09, με Κρόνο και Ποσειδώνα ανάδρομο εκεί, θα σε μάθουν ότι κάποτε πρέπει να βάζεις τον εαυτό σου πρώτα και πάνω απ’ όλα.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Με τη Νέα Σελήνη στο 12ο οίκο σου, φαντάσματα του παρελθόντος εμφανίζονται μαζί με την πρώτη ψυχρούλα. Ευτυχώς δεν μπορούν να σε στοιχειώσουν αν δεν το επιλέξεις. Και με τον Ερμή στο ζώδιό σου από 11/09 και τη μαμά Αφροδίτη στο 2ο οίκο σου θα είσαι αρκούντως απασχολημένη με τα πλάνα σου να αναδυθείς ως chic φοίνικας από designer στάχτες.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Ενας περίεργος μήνας, ταυτόχρονα κοινωνικός και μοναχικός (σαν όλη σου τη ζωή εδώ που τα λέμε). Καθώς φιγούρες από το ρομαντικό σου παρελθόν ενδέχεται να κάνουν comeback και ο φιλικός σου κύκλος ενδέχεται να αλλάξει ριζικά, καλείσαι να επανεξετάσεις πολλά. Μήπως ήρθε η ώρα για νέα όνειρα; Ο Δίας στον οίκο της καριέρας σου τουλάχιστον λέει ναι…

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Κάτι που ξεχνάμε όλοι για τους Τοξότες, μαγεμένοι από τον μποέμ χαρακτήρα σας, είναι πως ως ζώδια της φωτιάς είστε εξαιρετικά φιλόδοξοι. Με τον Ερμή και τη Νέα Σελήνη να σπρώχνουν καριέρα και σημαντικές συνεργασίες, θα μας το θυμίσεις. Ακόμα κι αν ο μήνας λήξει κάπως άβολα με την Πανσέληνο στις 26/09 να πατάει pause σε ένα φλερτ ή δημιουργικό πρότζεκτ.

Αιγόκερως

Η Νέα Σελήνη στις 11/09 σού θυμίζει πως το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε, οι ευκαιρίες για ταξίδια όμως ακόμα υπάρχουν. Πάρε τους φίλους σου αλά μπρατσέτα και επίτρεψε στον εαυτό σου να εξερευνήσει νέα μέρη. Γιατί όταν γυρίσεις στα γνωστά σου, και με τον Κρόνο ανάδρομο στον 4ο οίκο σου, δεν θα σε χωράει το σπίτι σου.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Είναι ο Πλούτωνας ξανά ανάδρομος στο ζώδιό σου; Φυσικά και είναι. Είναι η επικοινωνία σου με φίλους και γνωστούς κάπως μπλοκαρισμένη; Ναι. Ε, και; Οσο ο Δίας παραμένει στον 7ο οίκο σου οι σημαντικές σχέσεις και συνεργασίες έχουν ασπίδα προστασίας από τις όποιες μικρο-αναποδιές και τέλος πάντων θα επιβιώσεις και με λίγο μικρότερο κοινωνικό κύκλο.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Αυτό το μήνα ξοδεύεις τα ευρώ σου σαν να έρχεται zombie apocalypse και καμιά πιστωτική δεν θα σου ζητήσει να πληρώσεις τις δόσεις αύριο. Δεν ξέρω, ίσως και να έρχεται. Εκείνο που ξέρω είναι πως με τη Νέα Σελήνη στις 11/09 μια σχέση ή συνεργασία μπορεί επιτέλους να περάσει στο επόμενο στάδιο και λίγα παραπάνω έξοδα τώρα ίσως είναι η επένδυση στο μέλλον (σας).

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Οι ανάδρομοι πλανήτες (Κρόνος, Ποσειδώνας) και η Πανσέληνος στο ζώδιό σου στις 26/09 ρίχνουν μια κάποια σκιά, αλλά με τη Νέα Σελήνη στον 6ο οίκο σου να σου θυμίζει να φροντίζεις τον εαυτό σου, την Αφροδίτη να υπόσχεται πάθος και τον μπαμπά Αρη να σου επιτρέπει να πάρεις ξανά ρίσκα σε δημιουργικά πρότζεκτ από 29/09, το φως ενδέχεται και να νικήσει.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Το φθινόπωρο πάντα σού φαινόταν ρομαντικό και στις 11/09 η Νέα Σελήνη συμφωνεί μαζί σου. Θα έρθει ένα νέο φλερτ; Θα σου έρθει η ιδέα για εκείνο το ρομαντικό μυθιστόρημα που πάντα σκεφτόσουν να γράψεις; Ο,τι κι αν έρθει, αγκάλιασέ το όσο κι αν κοστίσει. Με τόσους ανάδρομους πλανήτες να επηρεάζουν τα οικονομικά σου, δεν έχεις επιλογή.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Το Σεπτέμβριο το focus πέφτει στο σπίτι και την οικογένειά σου. Μήπως ήρθε η ώρα για μια μετακόμιση ή μια ανακαίνιση; Τα οικονομικά σου ακόμα ζορίζονται με τον Αρη στο 2ο οίκο σου έως τις 28/09 και με Ουρανό ανάδρομο στο ζώδιό σου από 11/09 δεν μπορείς να περιμένεις και θαύματα, αλλά λύσεις υπάρχουν – και μία μπορεί ήδη να βρίσκεται πολύ κοντά σου.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Μπορεί η Νέα Σελήνη στις 11/09 να σε βάζει σε mode Σπάνιας Καρκινίσιας Κοινωνικότητας, όμως με τον Αρη στο ζώδιό σου έως τις 28/09 ενδέχεται να είσαι πολύ νεύρα τσατάλια για να το απολαύσεις. Προσπάθησε, όμως. Γιατί η Πανσέληνος στις 29/09 κλείνει ένα κεφάλαιο στα εργασιακά σου και θα χρειαστείς τους φίλους σου στο πλευρό σου για να ανοίξεις το επόμενο.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Αν τα οικονομικά σου έλιωσαν σαν παγωτό χωνάκι στις διακοπές, η Νέα Σελήνη φροντίζει να μην ξεκινήσεις το φθινόπωρο στο κόκκινο. Και με το Δία να ρίχνει χρυσόσκονη προστασίας, αν αποφύγεις έξτρα ταξίδια (ιδίως στις 26/09) και δεν αφήσεις λάθη του παρελθόντος να σου θολώσουν την κρίση, μπορεί και να βγεις η μεγάλη κερδισμένη του Σεπτέμβρη.