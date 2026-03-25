Σεισμός ταρακούνησε το Άγιο όρος – Συνεχής ενημέρωση

Σεισμός 5.1 ή κατά άλλες πηγές 4.9 ρίχτερ έγινε πριν από λίγο στο Άγιο Όρος. Η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή ακόμη και στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Σταθμό του ΑΠΘ είχε μικρό εστιακό βάθος, 5 χιλιομέτρων.
Αυτήν την ώρα στην Αθωνική Πολιτεία επικρατεί αναταραχή. Και αυτό γιατί γίνονται πολλοί μετασεισμοί.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Καρυών.
Λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού, 21:20 και 21:21 δύο νέες σεισμικές δονήσεις, η μία 3 και η άλλη 3,3 Ρίχτερ.
Στις 21:33 σημειώθηκε και τέταρτος σεισμός 3,2 Ρίχτερ.