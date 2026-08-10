Σεισμός στην Κολομβία: Σε τριψήφιο αριθμό οι νεκροί, αγωνία στα χαλάσματα – Σε έκτακτη ανάγκη η χώρα

Χάος, τρόμο και θάνατο έσπειρε ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη Δευτέρα (10/8) την Κολομβία με το επίκεντρο να βρίσκεται κοντά στην πόλη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ στην επαρχία Τσόκο. Εκτός από τους περισσότερους από 111 νεκρούς, αγωνία επικρατεί για τους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν ζωντανούς αγνοούμενους στα κτήρια που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 111 άνθρωποι έχουν πεθάνει σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον 87 είναι οι τραυματίες, 61 κτήρια κατέρρευσαν και 1.575 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Κάτοικοι και διασώστες ψάχνουν στα ερείπια ενός κτηρίου που κατέρρευσε μετά από σεισμό που έπληξε το Κάλι της Κολομβίας, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 AP Photo/Santiago Saldarriaga

Παράλληλα, ο Κολομβιανός πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρόσθεσε ότι η διάσωση των θυμάτων αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Επίσης, ο Εσπριέγια, συγκάλεσε επιτροπή έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τον Χούλιο Φιέρο Μοράλες, διευθυντή της Γεωλογικής Υπηρεσίας της χώρας, η Κολομβία βρίσκεται σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, καθώς ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία.

Έρευνες εντοπισμού και διάσωσης στα συντρίμμια κτηρίων που κατέρρευσαν μετά από σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κάλι της Κολομβίας, στις 10 Αυγούστου 2026 EPA/ERNESTO GUZMAN JR

Την ίδια ώρα, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ανοιχτούς χώρους και να είναι προσεκτικοί λόγω του κινδύνου μετασεισμών.

Τουλάχιστον τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα

H κυβερνήτης της Κοιλάδας του Καούκα, Ντίλιαν Φραντσίσκα Τόρο δήλωσε στo «El Tiempo» πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τρία παιδιά: «Υπήρξε κατάρρευση σε ορισμένες περιοχές εδώ και φυσικά, κάποιοι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι. Ωστόσο, είμαστε ήδη εδώ με τον Στρατό, εργαζόμαστε για να τους απεγκλωβίσουμε και πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εκκενώσεις», αρχικά και συνέχισε:

«Υπήρξαν ζημιές σε αρκετούς δήμους. Στην Καλίμα ελ Νταριέν, δυστυχώς χάσαμε τρία παιδιά όταν κατέρρευσε ένας τοίχος πάνω τους. Στη Ζαρζάλ, ένα άτομο πέθανε επίσης. Στη Μπουεναβεντούρα, υπάρχουν πολλές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στο Ριοφρίο υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές. Η κατάσταση είναι σοβαρή και εργαζόμαστε για αυτήν», δήλωσε η κυβερνήτης.

Αυτοκίνητα συνθλίβονται από συντρίμμια μετά από σεισμό που έπληξε την Περέιρα της Κολομβίας, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 AP Photo/Vladimir Encima

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια (Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα), τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις.

Κατέρρευσε ο θόλος του Καθεδρικού στη Μανισάλες

Μεγάλες ζημιές υπέστη και ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού της Μανισάλες, ο οποίος μετά τη σεισμική δόνηση. Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, καταγράφει τη στιγμή της σεισμικής δόνησης και το μέρος του καταρρέει.

Οι κάτοικοι στέκονται έξω από τον καθεδρικό ναό του Manizales μετά την καταστροφή του από σεισμό στο Μανισάλες της Κολομβίας, Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026 AP Photo/John Jairo Bonilla

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ναός έχει υποστεί επίσης πολλές ρωγμές.

Η μαρτυρία Έλληνα κατοίκου της Μπογκοτά

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε περιέγραψε Έλληνας κάτοικος της Μπογκοτά. Ο Γιώργος Σιταράς, ο οποίος έχει εστιατόριο στην πρωτεύουσα της χώρας, τόνισε μιλώντας στο Star πως «είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς, είναι η στιγμή που παγώνεις. Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο, ήταν ο πιο δυνατός σεισμός που έχω ζήσει στη ζωή μου».

Όπως περιέγραψε, την στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης ο ίδιος κοιμόταν και ξύπνησε απότομα. «Είχε απλά ένα κούνημα που έλεγες ότι έβλεπες τα πάντα να τρεμοπαίζουν. Όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι να δω τι και πως, πήγαινα δεξιά αριστερά, δεν μπορούσα καλά καλά να κρατήσω την ισορροπία μου», σημείωσε.

Άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν

Οι σκηνές πανικού μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, αλλά και από πολίτες που είχαν το θάρρος να σηκώσουν το κινητό και να βιντεοσκοπούν τις στιγμές της κατάρρευσης κτηρίων.

Ένας άνδρας εγκαταλείπει μια πολυκατοικία μετά από σεισμό που έπληξε το Κάλι της Κολομβίας, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026. AP Photo/Santiago Saldarriaga

Άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν καθώς πίσω τους, αλλά και μπροστά τους κτήρια έπεφταν το ένα μετά το άλλο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άλλοι έζησαν τον τρόμο, άλλοι επέζησαν από τραυματισμούς, άλλοι εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και άλλοι άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μπογκοτά, ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός, σήμαναν συναγερμοί και σε πολλά κτήρια οι άνθρωποι έτρεξαν στους δρόμους για να προφυλαχθούν.

Από την άλλη, ο δήμαρχος της πόλης Κάλι, Αλεχάντρο Εντέρ δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 κτήρια κατέρρευσαν μετά τον σεισμό, ενώ διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα. Η πόλη έχει ζητήσει τη συνδρομή ομάδων από τη Μπογκοτά και το Μεντεγίν για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης, πρόσθεσε.

Τεράστιες ζημιές σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο από τον σεισμό που έπληξε το Κάλι της Κολομβίας, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 AP Photo/Santiago Saldarriaga

«Αρχίσαμε να προσευχόμαστε»

Στο Μεντεγίν, ο Γκάμπριελ Μόνακο, ο οποίος κατοικεί στον 25ο όροφο πολυκατοικίας, περιέγραψε στην TN Argentina τις στιγμές τρόμου που έζησε μαζί με τη σύζυγό του.

«Η γυναίκα μου άρχισε να προσεύχεται, δεν ξέραμε τι να κάνουμε», είπε. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει ζήσει αρκετούς σεισμούς στο παρελθόν, αλλά ποτέ κάτι αντίστοιχο. Μαζί με τη σύζυγό του κλείστηκαν στο βεστιάριο του διαμερίσματος, παίρνοντας μαζί τους τα κινητά τους, και περίμεναν να σταματήσει η έντονη κίνηση.

«Στη ζωή μου δεν έχω ζήσει μια τέτοια κατάσταση», ανέφερε, περιγράφοντας πόσο έντονα κινήθηκε και έτρεμε ολόκληρο το κτίριο. «Τρέμω ακόμα, αλλά είμαι καλά. Φύγαμε και τώρα βρίσκομαι στο σπίτι των πεθερικών μου, γιατί πάντα υπάρχουν μετασεισμοί» τόνισε.

Στην Κίμπντο, πρωτεύουσα της επαρχίας Τσοκό, κάτοικοι περιέγραψαν επίσης μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ένας κάτοικος, που μίλησε στη Vanguardia δήλωσε ότι «ποτέ δεν είχε νιώσει μια κίνηση σαν αυτή», αναφερόμενος στη σφοδρότητα της δόνησης. Η περιοχή βρίσκεται σχετικά κοντά στο επίκεντρο του σεισμού και οι αρχές κατέγραψαν ζημιές σε κτήρια.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η εμπειρία εργαζόμενης σε ιατρικό κέντρο στην Κίμπντο. Η γυναίκα, που βρισκόταν στον έκτο όροφο την ώρα του σεισμού, περιέγραψε την κατάσταση ως «φρικτή», δηλώνοντας ανακουφισμένη που τόσο η ίδια όσο και οι υπόλοιποι βρίσκονταν καλά.

Διεθνής βοήθεια για την Κολομβία

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Copernicus.

«Απόψε, η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται στο πλευρό του λαού της Κολομβίας, μετά τον φονικό σεισμό στην περιοχή Τσοκό. Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει το Copernicus, την ευρωπαϊκή δορυφορική μας υπηρεσία, για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προσφέρει περαιτέρω βοήθεια στην χώρα της Νότιας Αμερικής.

Πέρα από την ΕΕ, και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και χώρες, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ισπανία, η Βραζιλία, ο Ισημερινός και οι ΗΠΑ, προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης.

Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμα να βοηθήσουν την Κολομβία σε ό,τι χρειαστεί. «Η συνδεσιμότητα στις αγροτικές περιοχές ήταν περιορισμένη και δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες για θύματα και επιπτώσεις, αλλά έχουμε λάβει αναφορές για δομικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών που κατέρρευσαν, σε πολλές τοποθεσίες», δήλωσε ο Φαρχάν Χακ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα, στην καθημερινή του ενημέρωση Τύπου.