Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που χτυπούν τα 5,2 Ρίχτερ

Την ένταση με την οποία χτύπησε σε περιοχές της Εύβοιας ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, ο ισχυρότερος εξ όσων σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής και ταρακούνησαν και την Αττική, αποτυπώνει βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε επιχείρηση στα Ψαχνά.

Στο βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να ουρλιάζει ενώ ένας άνδρας τρέχει προς την έξοδο καθώς η κάμερα κουνιέται βίαια για κάποια δευτερόλεπτα από τα Ρίχτερ.

Η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησαν δύο ακόμη σεισμοί στην ίδια περιοχή, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ.

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Μετά τις τρεις ισχυρές δονήσεις ακολούθησαν άλλες τρεις κοντά στα 3 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.