Σεισμός 7,5 Ρίχτερ ανοικτά της Ιαπωνίας

σουνάμι 80 εκατοστών έπληξε λιμάνι της βόρεια Ιαπωνίας μετά τον σφοδρό σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών ανοικτά των βόρειων ακτών της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το τσουνάμι καταγράφηκε στο λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε, δύο λεπτά μετά το πρώτο κύμα ύψους 70 εκατοστών και 41 λεπτά μετά την δόνηση, σύμφωνα με την Υπηρεσία.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε.

Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, σε απόσταση εκαντοντάδων χιλιομέτρων.