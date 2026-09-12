Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Ιάβα της Ινδονησίας

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:23 τα ξημερώματα του Σαββάτου ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 359 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 115 χιλιόμετρα από την Τελούκναγκα, στην επαρχία Μπάντεν, στη δυτική Ιάβα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 125 χιλιόμετρα βόρεια της Τζακάρτα, μιας μητροπολιτικής περιοχής με εκατομμύρια κατοίκους. Η δόνηση καταγράφηκε επίσης περίπου 787 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σιγκαπούρης.

Το μεγάλο εστιακό βάθος σημαίνει ότι η σεισμική ενέργεια διανύει σημαντική απόσταση πριν φτάσει στην επιφάνεια. Για τον λόγο αυτό, σεισμοί αυτού του τύπου μπορούν να γίνουν αισθητοί σε ευρεία περιοχή, χωρίς απαραίτητα να προκαλούν τις ίδιες καταστροφικές επιπτώσεις με έναν ρηχότερο σεισμό αντίστοιχου μεγέθους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Οι αρμόδιες σεισμολογικές υπηρεσίες συνεχίζουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για το ακριβές εστιακό βάθος ενδέχεται να αναθεωρηθούν.