Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026, με επίκεντρο κοντά στη Θήβα .

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 08:20:58 ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,3 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 08:28, καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας και εστιακό βάθος 11,8 χιλιομέτρων.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα.