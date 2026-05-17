Σεισμική δόνηση 3,6 R στη Θεσπρωτία

Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας, στην ίδια σεισμική ζώνη που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:18 ώρα Ελλάδας, είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, περιοχή όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενες σεισμικές δονήσεις τους τελευταίους μήνες.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Θεσπρωτίας, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή προβλήματα.