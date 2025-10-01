Σειρήνες θα ηχήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ- 25»

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την χώρα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 01 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού. Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών (3′) λεπτών.

Αναλυτικά οι σειρήνες θα ηχήσουν ως εξής:

• τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

• τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

• τοπική ώρα 11:10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Βορειοανατολικό Τομέα,

• τοπική ώρα 11:15, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Βορειοανατολικό Τομέα,

• τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Νότιο Τομέα,

• τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Νότιο Τομέα,

• τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στο σύνολο της Επικράτειας,

• τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στο σύνολο της Επικράτειας,

• τοπική ώρα 12:20, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στον Δυτικό Τομέα,

• τοπική ώρα 12:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Δυτικό Τομέα,

• τοπική ώρα 12:30, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στον Κεντρικό Τομέα,

• τοπική ώρα 12:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Κεντρικό Τομέα,

• τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

• τοπική ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

• τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στον Ανατολικό Τομέα,

• τοπική ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Ανατολικό Τομέα.