Σειρήνες θα ηχήσουν αύριο Τετάρτη 1/10 στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25»

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα πραγματοποιηθεί σε όλη την επικράτεια, την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25».

Ο προγραμματισμός ενεργοποίησης προβλέπει τα ακόλουθα:

• Ώρα 11:00 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

• Ώρα 11:05 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

• Ώρα 11.30 σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά) απειλής για χρονική διάρκεια 120 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

• Ώρα 11:35 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Ταυτόχρονα με την ήχηση των σειρήνων συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών σε όλη την Επικράτεια με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας 3 λεπτών.