Σειρά συναντήσεων των Μ. Γουίτακερ και Κ. Γκίλφοϊλ με Κικίλια, Γεραπετρίτη και Χούπη

Σειρά συναντήσεων είχε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβης Μάθιου Γουίτακερ, μαζί με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Έλληνες αξιωματούχους.

«Οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα και εργαζόμαστε καθημερινά για να οδηγήσουμε αυτή τη ζωτικής σημασίας συνεργασία σε νέα ύψη», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ και εγώ είχαμε εποικοδομητικές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη και τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, οι οποίες υπογράμμισαν τη δύναμη των σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας και την αμοιβαία δέσμευσή μας στην άμυνα, τη θαλάσσια ασφάλεια και την κοινή ευημερία», τόνισε.