Σειρά επαφών της Ζέττας Μακρή στο Παρίσι για άμυνα, ασφάλεια και ευρωπαϊκές προκλήσεις

Με συναντήσεις υψηλού επιπέδου στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τη Γερουσία και το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι, στην οποία συμμετείχε η βουλευτής Μαγνησίας, Ζέττα Μακρή.

Οι Έλληνες βουλευτές πραγματοποίησαν συνομιλίες με προέδρους επιτροπών Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, επιβεβαιώνοντας – όπως επισημάνθηκε – το υψηλό επίπεδο συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, μεταναστευτικής πολιτικής, πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Κυπριακό.

Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε επίσης την Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας και το «Ελληνικό Σπίτι» στο Παρίσι, όπου ενημερώθηκε για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική ομογένεια.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με δεξίωση που παρέθεσε ο πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής και κυπριακής κοινότητας, διπλωματικών αρχών και επιχειρηματιών.