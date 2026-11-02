Σε τροχιά για τον Άρη η NASA: Ολοκληρώθηκε η 378 ημερών προσομοίωση CHAPEA στο Χιούστον

Στην έξοδο από την απομόνωση 378 ημερών προχώρησαν τα τέσσερα μέλη της δεύτερης αποστολής προσομοίωσης του Άρη της NASA, ολοκληρώνοντας ένα κρίσιμο εγχείρημα στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον. Η πρωτοβουλία Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) σχεδιάστηκε με στόχο την προετοιμασία της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον «Κόκκινο Πλανήτη».

Η τετραμελής ομάδα, αποτελούμενη από τον διοικητή Ρος Έλντερ, την ιατρική λειτουργό Έλεν Έλις, τον επιστημονικό υπεύθυνο Μάθιου Μοντγκόμερι και τον μηχανικό πτήσης Τζέιμς Σπάισερ, είχαν εισέλθει στις 19 Οκτωβρίου 2025 στο τρισδιάστατα εκτυπωμένο ενδιαίτημα των 158 τετραγωνικών μέτρων. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι εθελοντές αντιμετώπισαν συνθήκες περιορισμένων πόρων, καλλιέργησαν φυτά σε προσομοιωμένο αρειανό έδαφος και επικοινωνούσαν με το κέντρο ελέγχου αντιμετωπίζοντας τις χρονικές καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν τις διαπλανητικές επικοινωνίες.

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά την έξοδο, η Έλεν Έλις υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στο διάστημα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αξιοποίησης της επιστήμης προς όφελος της οικονομίας. Από την πλευρά του, ο διοικητής Ρος Έλντερ σημείωσε ότι, παρά τους μεγάλους κινδύνους, ο στόχος της προσεδάφισης του ανθρώπου στον Άρη είναι όχι μόνο εφικτός αλλά και αναπόφευκτος.

Η διευθύντρια του Διαστημικού Κέντρου Τζόνσον, Βανέσα Γουάιτς, η οποία υποδέχθηκε το πλήρωμα, εξαήρε την αυτονομία και την προσαρμοστικότητα που επέδειξαν οι συμμετέχοντες, τονίζοντας πως η διαχείριση της καθυστέρησης στις επικοινωνίες απαιτεί υπομονή και στρατηγικό σχεδιασμό.

Η NASA, η οποία σχεδιάζει την επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη πριν προχωρήσει σε επανδρωμένη αποστολή στον Άρη τη δεκαετία του 2030, υποβάλλει πλέον το πλήρωμα σε αξιολογήσεις και ενημερωτικές συνεδρίες διάρκειας δύο εβδομάδων, προκειμένου να αντληθούν πολύτιμα δεδομένα για τη σωματική και ψυχική αντοχή των αστροναυτών σε αποστολές μακράς διαρκείας.