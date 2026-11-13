Σε τεντωμένο σχοινί η κυβέρνηση της Ολλανδίας: Βαθύ ρήγμα με αφορμή τον «φόρο εκατομμυριούχων»

Οκυβερνητικός συνασπισμός της Ολλανδίας απέτρεψε την Παρασκευή την κατάρρευσή του ύστερα από πολύωρες έκτακτες διαβουλεύσεις, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα ολλανδικά δίκτυα RTL και NOS.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν πραγματοποίησε την Παρασκευή πολύωρη έκτακτη σύσκεψη με τους επικεφαλής των δύο κυβερνητικών του εταίρων, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την ανοιχτή αντιπαράθεση στον τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό μειοψηφίας και να αποτρέψει την κατάρρευσή του, λιγότερο από εννέα μήνες μετά την έναρξη της τετραετούς θητείας του.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο Γιέτεν δήλωσε ότι οι κυβερνητικοί εταίροι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια διάσωσης της κυβέρνησης έπειτα από τη σφοδρή αντιπαράθεση της Πέμπτης για τα φορολογικά της σχέδια.

«Το πείραμα απέτυχε» – Εύθραυστες ισορροπίες στον συνασπισμό

«Έχουν γίνει καλά πράγματα το τελευταίο διάστημα, αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν πάνε καλά, και αυτό επηρεάζει τις μεταξύ μας σχέσεις», ανέφερε. «Αυτό μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί – τόσο επί της ουσίας σε πολιτικό επίπεδο, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Απαιτούνται ουσιαστικές συζητήσεις, τις οποίες ξεκινήσαμε σήμερα».

Ωστόσο, ως ένδειξη της έντασης που ταλανίζει τον συνασπισμό, η ηγέτιδα του δεξιού Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD), Ντιλάν Γεσιλγκιόζ-Ζεγκέριους, δήλωσε λίγα λεπτά αργότερα ότι «όσον αφορά εμάς, το πείραμα μιας κυβέρνησης μειοψηφίας απέτυχε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Απαιτούνται προσαρμογές – και, θεωρητικά, τέτοιες προσαρμογές είναι εφικτές».

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη κρίση στο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο της Ολλανδίας, η οποία έχει βιώσει τέσσερις γενικές εκλογές μέσα σε μία δεκαετία, γεγονός που έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους βουλευτές της χώρας.

Ο Γιέτεν, ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας, ανέλαβε τα καθήκοντά του υποσχόμενος να εγκαινιάσει μια νέα εποχή συναίνεσης μεταξύ των κομμάτων στο ολλανδικό κοινοβούλιο, ωστόσο μέχρι στιγμής δυσκολεύεται να τιθασεύσει τις πολιτικές έριδες τόσο στη βουλή όσο και στο εσωτερικό του ίδιου του συνασπισμού του.

Η φορολογική «βόμβα» που άναψε φωτιές

Η ήδη εύθραυστη ενότητα στο υπουργικό συμβούλιο του Γιέτεν δέχθηκε ισχυρό πλήγμα αυτή την εβδομάδα, όταν βουλευτές του κεντρώου κόμματός του (D66) και των κεντροδεξιών Χριστιανοδημοκρατών (CDA) συμφώνησαν σε τροπολογίες που πρότειναν δύο κεντροαριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης -το PRO και το Volt- προκειμένου να περάσουν ένα φορολογικό πακέτο από το ολλανδικό κοινοβούλιο σε μια οριακή ψηφοφορία το βράδυ της Πέμπτης, μετά από ολοήμερη συζήτηση.

Όμως οι όροι της συμφωνίας -ο ηγέτης του PRO, Γέσε Κλάβερ, χαρακτήρισε επανειλημμένα μέρος της συμφωνίας ως «φόρο εκατομμυριούχων»- εξόργισαν το VVD.

Οι βουλευτές του VVD καταψήφισαν το φορολογικό σχέδιο, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν οι κυβερνητικοί εταίροι ήταν «ανησυχητικός».

«Δεν περίμενα από το CDA και το D66 να κάνουν μια τόσο μεγάλη στροφή προς τα αριστερά», ανέφερε. «Είναι κακό για την οικονομία μας, κακό για τις επιχειρήσεις στην Ολλανδία, κακό για τη χώρα μας».