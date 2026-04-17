Σε σύσκεψη στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, τι εξετάζεται

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κτηνοτρόφων της Λέσβου, τυροκομικών επιχειρήσεων και παραγόντων του νησιού, την ώρα που η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή για τον πρωτογενή τομέα.

Η συνάντηση έχει στόχο την ενημέρωση για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τον συντονισμό των ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο νησί, που συνδέεται άμεσα με τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αφθώδους πυρετού, καθώς έχει απαγορευτεί η διάθεση εκτός Λέσβου γάλακτος, κρέατος και τυροκομικών προϊόντων.

Οι συνέπειες είναι δραματικές: σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι κτηνοτρόφοι, καθημερινά αναγκάζονται να πετούν έως και 250 τόνους γάλακτος, χωρίς μάλιστα να υπάρχει επαρκής υποδομή διαχείρισης, δημιουργώντας σοβαρό υγειονομικό κίνδυνο.

Τα αιτήματα των παραγωγών – Τι λέει το Υπουργείο

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να βρεθεί λύση ώστε να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους εκτός νησιού, ωστόσο κάτι τέτοιο παραμένει εξαιρετικά δύσκολο λόγω της μεταδοτικότητας της νόσου.

Παράλληλα, θέτουν επιτακτικά την ανάγκη ενίσχυσης των κτηνιατρικών ελέγχων, καθώς και τη δημιουργία εργαστηρίου στη Λέσβο, προκειμένου να επιταχυνθεί η εξέταση δειγμάτων και να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτείται αυστηρή τήρηση των μέτρων, χωρίς περιθώρια χαλάρωσης, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού εκτός νησιού.

Στο τραπέζι και λύσεις για παλαιότερα προϊόντα

Στη σύσκεψη εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να δοθεί δυνατότητα διάθεσης παλαιότερων γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου, ως ένα πρώτο βήμα αποσυμφόρησης της κατάστασης.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένονται οι αποφάσεις που θα κρίνουν την επιβίωση πολλών κτηνοτροφικών μονάδων στο νησί.

Συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το Υπουργείο

Την ίδια στιγμή, έξω από το υπουργείο έχει συγκεντρωθεί κόσμος, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Σωματείων, εκφράζοντας την αγωνία και την πίεση που βιώνουν οι παραγωγοί.