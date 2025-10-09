Σε Σκιάθο και Αλόννησο ο πρίγκηπας Αλβέρτος του Μονακό

Την Σκιάθο και την Αλόννησο επισκέπτεται από το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) πρίγκιπας του Μονακό Αλβέρτος ΙΙ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πρωτοβουλιών του Ιδρύματός του για την προστασία της φύσης και των θαλασσών.

Το lear jet του πρίγκιπα του Μονακό προσγειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σκιάθου , όπου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας.

Στόχος της επίσκεψης, σύμφωνα με το skiathoslife.gr, είναι η ενίσχυση πρωτοβουλιών για το θαλάσσιο περιβάλλον και η διαχείριση βιοαποβλήτων, θέματα που φαίνεται ότι είναι στην προτεραιότητα του Ιδρύματος του Πρίγκηπα για την προστασία της φύσης και των θαλασσών.

Η άφιξη του πρίγκιπα του Μονακό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σκιάθου skiathoslife.gr

Αμέσως μετά η πομπή που αποτελείτο από οχήματα της προσωπικής του ασφάλειας αλλά και της ΕΛ.ΑΣ. κατευθύνθηκε στη βίλα στην οποία διέμεινε το χθεσινό βράδυ.

Το πρωί της Τετάρτης ο πρίγκιπας Αλβέρτος αναχώρησε από το λιμάνι της Σκιάθου για την Αλόννησο για να παραβρεθεί σε εκδηλώσεις του Ιδρύματος «ΘΑΛΑΣΣΑ».

Η αναχώρηση του πρίγκιπα του Μονακό από το λιμάνι της Σκιάθου για την Αλόννησο το πρωί της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου skiathoslife.gr

