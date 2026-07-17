Περιοδεία Κ. Γκιουλέκα σε Σέρρες & Κιλκίς: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της περιφέρειας

Τις Σέρρες και το Κιλκίς επισκέφθηκε το κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα, συνεχίζοντας τον κύκλο περιοδειών που πραγματοποιείται σε όλους τους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, με στόχο την άμεση επαφή με τους παραγωγικούς φορείς και τους επιχειρηματίες του κάθε νομού.

Στις Σέρρες, το κλιμάκιο επισκέφθηκε την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026, τις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ και της βιομηχανίας τροφίμων «Χωριάτικη Ζύμη», όπου ενημερώθηκε για την παραγωγική δραστηριότητά τους, την εξαγωγική πορεία τους και τα επενδυτικά σχέδιά τους. Ακολούθησε σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλο και τους Δημάρχους του Νομού, κατά την οποία συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και τις υποδομές. Η περιοδεία στις Σέρρες ολοκληρώθηκε με ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Σερρών, με τίτλο: «Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας», όπου παρουσιάστηκαν στους επιχειρηματίες τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι δυνατότητες του ΕΣΠΑ, οι δράσεις ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας κ.ο.κ.

Το κλιμάκιο αποτελείται, εκτός από τον ΥΜΑΘ, από εκπροσώπους των Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΜΑΘ, του Υπουργείου Οικονομικών για τα ζητήματα που συνδέονται με το ΕΣΠΑ, του Υπουργείο εργασίας και, συγκεκριμένα, της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος.

Στο Κιλκίς, ο Υφυπουργός και το κλιμάκιο πραγματοποίησαν σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη, την Περιφερειακή Σύμβουλο Νατάσα Σωτηριάδου και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς Αναστάσιο Καζαντζίδη. Στην συνάντηση εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή πορεία του νομού και τις προτεραιότητες των τοπικών φορέων. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Zincometal, όπου παρουσιάστηκε η αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης και η συμβολή της στην τοπική οικονομία και την εξωστρέφεια της περιοχής. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε επίσης το νέο «Οίκο Ευγηρίας & Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Κιλκίς», όπου διαπιστώθηκε η σημαντική πρόοδος των εργασιών κατασκευής ενός έργου που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες φροντίδας και υγείας στην περιοχή.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, τόνισε ότι οι περιοδείες στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης αποτελούν βασική προτεραιότητα του Υπουργείου, καθώς επιτρέπουν την άμεση καταγραφή των αναγκών κάθε περιοχής, την ενίσχυση της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς και την προώθηση πολιτικών που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε νομού ξεχωριστά.

Όπως επισήμανε, έχουν, ήδη, πραγματοποιηθεί επισκέψεις σε νομούς της Δυτικής Μακεδονίας και της Θράκης και τελευταία στην Κεντρική Μακεδονία και τους νομούς Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, ενώ οι περιοδείες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στους υπόλοιπους νομούς.

Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης είναι η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας, μέσα από την συνεχή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και τη στενή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς.