Σε πτώση χρυσός και ασήμι με φόντο την ενίσχυση του δολαρίου και την αύξηση της τιμής στο πετρέλαιο

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν την Πέμπτη, δεχόμενες πιέσεις από την ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και περιόρισε τις ελπίδες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωνε πτώση 0,5% στα 5.151,51 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:46 ώρα Ελλάδας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Απριλίου υποχωρούσαν κατά 0,4% στα 5.156,20 δολάρια.

Το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,3%, καθιστώντας τον χρυσό, που αποτιμάται σε δολάρια, ακριβότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Πιστεύω ότι η ισχύς του δολαρίου και η συναφής ιστορία των επιτοκίων λειτουργούν ως ένα μικρό αντίβαρο για τον χρυσό, παρά την ίδια τη βία που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν υποστηρικτική για το πολύτιμο μέταλλο», δήλωσε ο Nicholas Frappell, επικεφαλής θεσμικών αγορών της ABC Refinery.

Το Ιράν δήλωσε ότι ο κόσμος θα πρέπει να προετοιμαστεί για πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του κατά εμπορικών πλοίων την Τετάρτη, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ζήτησε μαζική αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, προκειμένου να μετριαστεί ένα από τα σοβαρότερα πετρελαϊκά σοκ από τη δεκαετία του 1970.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι προμήθειες από τον Κόλπο παραμένουν περιορισμένες εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές, το Ιράν έχει αναπτύξει περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά, κίνηση που θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες επαναλειτουργίας του στενού θαλάσσιου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί ζωτικής σημασίας οδό για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Δεξαμενόπλοια παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά για περισσότερο από μία εβδομάδα, ενώ παραγωγοί έχουν αναστείλει την παραγωγή τους καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι πλησιάζουν τα όριά τους.

Στο πεδίο των οικονομικών στοιχείων, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,3% τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις και επιταχύνοντας από την άνοδο 0,2% του Ιανουαρίου. Σε ετήσια βάση, ο CPI ενισχύθηκε κατά 2,4% έως τον Φεβρουάριο, επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τη δημοσίευση του καθυστερημένου δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Ιανουάριο, την Παρασκευή.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι spot υποχώρησε κατά 1,1% στα 84,85 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα spot έχασε 0,3% στα 2.162,88 δολάρια, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 0,6% στα 1.646,46 δολάρια.