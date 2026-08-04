Σε Ψάθα, Λούμπα και Μέγαρα χθες το βράδυ ο Ευ. Τουρνάς

Στις περιοχές της Ψάθας, της Λούμπας και των Μεγάρων μετέβη αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου ενημερώθηκε από τους επικεφαλής των επιχειρησιακών δυνάμεων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς συναντήθηκε με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχειρούσαν στο πεδίο, εκφράζοντάς τους την εκτίμηση και τη στήριξή του για το έργο που επιτελούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.