Σε ποια ηλικία σταματάει να μεγαλώνει σε μέγεθος ένα γατάκι

Τα γατάκια είναι πραγματικά αξιολάτρευτα. Το μικρό τους μέγεθος, τα μεγάλα τους στρογγυλά μάτια και η παιχνιδιάρικη διάθεσή τους μας κάνουν να ευχόμαστε να μείνουν έτσι για πάντα.

Όμως, όπως όλα τα πλάσματα πάνω στη γη, έτσι και οι γάτες μεγαλώνουν σε μέγεθος. Όχι για πάντα, αλλά μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζουμε τα στάδια ανάπτυξης των γατών, διότι κάθε φάση είναι μοναδική και οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές. Από το πόσες φορές μέσα στον χρόνο πρέπει να πηγαίνουν στον κτηνίατρο και τι εμβόλια πρέπει να κάνουν, μέχρι τι τροφή πρέπει να τρώνε και τον χαρακτήρα τους, όλα αλλάζουν.

Πότε σταματάει να μεγαλώνει μια γατούλα;

Μια γάτα σταματάει να μεγαλώνει και θεωρείται ενήλικη, όταν φτάνει στην πλήρη ωριμότητά της. Για τις περισσότερες φυλές γάτας, αυτό συμβαίνει περίπου στην ηλικία των 12 με 18 μηνών.

Όμως, εξαρτάται από τη φυλή που ανήκει κάθε μικρός αίλουρος. Γάτες που ανήκουν σε μεγαλόσωμες φυλές, όπως είναι για παράδειγμα οι Maine Coon, οι γάτες του Νορβηγικού Δάσους και οι Ragdoll, ενώ θεωρούνται ενήλικες στην ηλικία του ενός έτους, μπορεί να σταματήσουν να μεγαλώνουν σε μέγεθος όταν φτάσουν την ηλικία των τριών με τεσσάρων χρόνων.

Επίσης, το μέχρι πότε μεγαλώνει σε μέγεθος μια γάτα εξαρτάται και από το φύλο της. Οι αρσενικές γάτες τείνουν να μεγαλώνουν για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις θηλυκές.

Πότε μια γάτα θεωρείται ενήλικη;

Μια γάτα θεωρείται ενήλικη όταν φτάνει στη σεξουαλική της ωριμότητα, δηλαδή συνήθως μεταξύ 6 και 12 μηνών. Επιπλέον, όταν παρουσιάζει σταθερότητα στη συμπεριφορά, λιγότερες “εκρήξεις” και πιο ήρεμο τρόπο ζωής, σημαίνει ότι πλέον είναι ενήλικη. Τέλος, μια γάτα θεωρείται ότι περνάει από την εφηβεία στην ενηλικίωση, όταν έχει την ικανότητα να κυνηγάει μόνη της για να τρέφεται, και αυτό συμβαίνει γύρω στους 6 με 8 μήνες.

Επομένως, η ενηλικίωση εξαρτάται από τoν συνδυασμό των τριών παραπάνω πραγμάτων, καθώς και τη φυλή κάθε γάτας.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στείρωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η γάτα είναι πλέον ενήλικη. Η στείρωση εξαρτάται και αυτή από διάφορους παράγοντες και πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου που παρακολουθεί κάθε γάτα.

Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης μιας γάτας;

Όπως εμείς οι άνθρωποι, έτσι και οι γάτες περνούν από διάφορες φάσεις ανάπτυξης, τις οποίες είναι σημαντικό να γνωρίσουμε για να προσαρμόσουμε ανάλογα τον τρόπο ζωής τους και τη διατροφή τους.

Τα στάδια, λοιπόν, είναι τα εξής:

Στάδιο 1: Γατάκια έως 12 μηνών (Kittens)

Στάδιο 2: Εφηβεία και ενηλικίωση, 1-6 ετών (Young Adult)

Στάδιο 3: Ώριμες ενήλικες γάτες, 7-10 ετών (Mature Adult)

Στάδιο 4: Ηλικιωμένες γάτες, πάνω από 10 ετών (Senior)