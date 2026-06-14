Σε ποια ηλικία ο μεσημεριανός ύπνος προμηνύει «κακά μαντάτα» για την υγεία

Μπορείτε να ακούτε συχνά ότι ένας ενδιάμεσος, μεσημεριανός, σύντομος ύπνος είναι ό,τι χρειάζεστε για να ανανεώσετε την ενέργειά σας και να συνεχίσετε δυναμικά μια γεμάτη ημέρα. Μια νέα μελέτη, όμως, έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την παγιωμένη άποψη, συνδέοντας αυτή την αγαπημένη για πολλούς συνήθεια με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας σε ενήλικες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας.

Η μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης και αναμένεται να παρουσιαστεί στην επερχόμενη Ετήσια Συνάντηση SLEEP 2025, υπογραμμίζει πως η χρονική στιγμή, η διάρκεια και η συνέπεια του ενδιάμεσου ύπνου έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη υγεία και επιβίωση.

Οι ερευνητές βασίστηκαν στα δεδομένα περισσότερων από 86.000 συμμετεχόντων από τη UK Biobank, κυρίως γυναικών (57%), ηλικίας 63 ετών κατά μέσο όρο. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για μια εβδομάδα με τη χρήση ακτιγραφίας, μιας φορητής συσκευής που παρακολουθεί την κίνηση. Ο ενδιάμεσος ύπνος ορίστηκε ως οποιοσδήποτε ύπνος μεταξύ 9 π.μ. και 7 μ.μ.

Τα δεδομένα αποκάλυψαν μια μέση διάρκεια ενδιάμεσου ύπνου 40 λεπτών την ημέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 34% των περιπτώσεων έλαβαν χώρα μεταξύ 9 π.μ. και 11 π.μ., ενώ το 22% συνέβη αργά το απόγευμα, μεταξύ 5 μ.μ. και 7 μ.μ. Μόνο το 14% καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής σιέστας μεταξύ 1 μ.μ. και 3 μ.μ.