Σε νέα υψηλά τα ασιατικά χρηματιστήρια με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Κέρδη σημείωσαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, φθάνοντας σε νέα υψηλά, καθώς συνεχίζεται ο ενθουσιασμός γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και καθώς στην Wall Street, χθες, ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν σε επίπεδα – ρεκόρ.

Η τεχνολογική άνοδος ώθησε τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 1,5% υψηλότερα και κοντά στα ιστορικά υψηλά.

Οι μετοχές στην Ταϊβάν ενισχύθηκαν κατά 1,2%, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,4%.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε κέρδη 0,44%, ενώ ο νοτιοκορεάτικος Kospi γνώρισε άλμα 2,7% και ο Shanhai κέρδισε 1,27%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,25%.

Ο Nifty 50 της Ινδίας διαμορφώθηκε 0,29% υψηλότερα.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου κατά 0,3% (με το Brent στα 66,11 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 62,36 δολάρια το βαρέλι), μετά την είδηση της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

“Το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει άθικτο καθώς βλέπουμε μια άλλη ροή επενδύσεων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων να έρχεται στον χώρο” ανέφεραν, εν τω μεταξύ, οι αναλυτές της JPMorgan, στον απόηχο και των χθεσινοβραδινών κερδών στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Η μετοχή της SoftBank βρέθηκε να εκτοξεύεται 13%, μετά τη συμφωνία για την εξαγορά της επιχείρησης ρομποτικής της ABB, σε ένα deal ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.