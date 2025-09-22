Σε μείζονα κρίση η διοίκηση Μπισμπινά – Δεκτή η παραίτηση Σταματάκη – Η μάχη με τους αντιδημάρχους

Σε μείζονα κρίση εισέρχεται η διοίκηση της Γερακίνας Μπισμπινά στον δήμο Δέλτα.

Η δήμαρχος έκανε αποδεκτή την παραίτηση που της υπέβαλε από τη θέση του προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ο μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης της Σπύρος Σταματάκης. Οι εξελίξεις στο εσωτερικό της παράταξης είναι καταιγιστικές, δεδομένου ότι ο κ. Σταματάκης ασκεί επιρροή σε πολλά στελέχη της δημοτικής ομάδας.

Ενδεικτικό του μεγέθους της κρίσης που έχει ξεσπάσει είναι το γεγονός ότι σήμερα το πρωί η Γερακίνα Μπισμπινά έπαυσε των καθηκόντων τους δύο αντιδημάρχους. Πρόκειται για τον Θωμά Μουρμούρα, που διατελούσε αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, και τον Θανάση Παππά, αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Οχημάτων, Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Τα καθήκοντα των δύο αντιδημάρχων, που κατά πληροφορίες ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να παραιτηθούν, θα ασκεί η ίδια η δήμαρχος. Η Γερακίνα Μπισμπινά θα διατηρήσει και την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ.

Β.Ζ.