Σε «Κωνσταντίνα Κυριάκου» μετονομάστηκε το ΤΕΔ Αργολίδας- Μ. Χρυσοχοΐδης: «Όλοι υποτασσόμαστε στους κανόνες της δημοκρατίας και τους νόμους»

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπηρετήσουμε το κοινωνικό συμβόλαιο, την κοινωνική συμβίωση, τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή μέσα από τις διατάξεις του νόμου και του Συντάγματος. Αυτή είναι η δημοκρατία μας και σε αυτούς τους κανόνες της δημοκρατίας πρέπει να υποτασσόμαστε όλοι», είναι το μήνυμα που έστειλε ο yπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης από τη Νέα Κίο, στην τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων Αργολίδας σε «Κωνσταντίνα Κυριάκου».

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε μέσα σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, έγινε στη μνήμη της αδικοχαμένης Κωνσταντίνας (Νάντιας) Κυριακού, δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, με σκοπό την απόδοση τιμής στη μνήμη της. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, σκοτώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2024 σε τροχαίο δυστύχημα, στην παραλιακή οδό Νέας Κίου – Ναυπλίου όταν όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί άνδρες επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 38χρονη γυναίκα. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Για το τροχαίο δυστύχημα καταδικάστηκαν ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου σε πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην πλακέτα της ονοματοδοσίας: «Το κτήριο του ΤΕΔ Αργολίδας αφιερώθηκε στη μνήμη της Κωνσταντίνας Κυριάκου (1966-2024), ως ελάχιστος φόρος τιμής στην αξία της ανθρώπινης ζωής και της οδικής Ασφάλειας».

Με τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της, ενώ νωρίτερα, τελέστηκε τρισάγιο και επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Νέας Κίου χοροσταντούντος του μητροπολίτη Αργολίδος κ.κ Νεκτάριου.

Όπως τόνισε κατά την τελετή ονοματοδοσίας, ο κ Χρυσοχοΐδης , «η Κωνσταντίνα (Νάντια) Κυριάκου θα μείνει στη μνήμη μας, στην ψυχή μας, αλλά κυρίως θα παραμένει στην καθημερινότητά μας, στα καθήκοντά μας, στην αποστολή μας να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα, την παραβατικότητα, την απειλή κατά της ζωής. Αυτή την έννοια, αυτό το νόημα έχει και η παρουσία μας εδώ σήμερα, αλλά ταυτόχρονα και η ονοματοδοσία αυτής της σπουδαίας Υπηρεσίας που ιδρύσαμε πριν από λίγο καιρό, που ονομάζεται Τμήμα Επιχειρησιακών Δράσεων, εδώ στη Νέα Κίο και είναι αφοσιωμένη στην ασφάλεια των πολιτών αυτής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος ‘Αργους-Μυκηνών, Ιωάννης Μαλτέζος τόνισε στον χαιρετισμό του πως, «σήμερα ερχόμαστε να δώσουμε σε αυτό το κτήριο ψυχή, μνήμη και συνείδηση… Η απώλεια της Νάντιας έγινε το δικό μας σημείο μηδέν. Ήταν η στιγμή που η οργή και η αγανάκτηση μιας ολόκληρης κοινωνίας ξεχείλισε. Από εκείνον τον βαρύ φόρο αίματος, γεννήθηκε η αταλάντευτη απόφασή μας να διεκδικήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Δίνουμε λοιπόν το όνομα της Νάντιας σε αυτήν την υπηρεσία για δύο λόγους. Πρώτον, για να διατρανώσουμε την πεποίθηση ότι δεν ξεχάστηκε και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Δεύτερον, για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην οικογένειά της, στα παιδιά της και στους οικείους. Ξέρουμε ότι καμία ονοματοδοσία και κανένας θεσμικός τίτλος δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό της. Θέλουμε όμως, να γνωρίζουν ότι η τοπική μας κοινωνία δεν προσπέρασε τον πόνο τους. Τη μετέτρεψε σε δράση, σε ασφάλεια για τα υπόλοιπα παιδιά, σε ευθύνη για το μέλλον», κατέληξε.

Ιδιαίτερα συγκινημένος ο σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας, Τίμος Καλογερόπουλος ευχαρίστησε όλους που, όπως είπε, επέλεξαν να δώσουν το όνομά της σε έναν χώρο που θα συνεχίσει να υπηρετεί τους ανθρώπους και την κοινωνία. «Η σημερινή ονοματοδοσία είναι μια πράξη τιμής, αγάπης και μνήμης. Η απώλειά της συζύγου μου, ήταν ξαφνική και οδυνηρή. Όμως, σήμερα, μέσα από αυτή την ονοματοδοσία, βιώνουμε πως η παρουσία της παραμένει ζωντανή. Από εδώ και πέρα, το όνομά της θα βρίσκεται σε αυτό το κτήριο και θα το συναντούν κάποιοι άνθρωποι που ίσως δεν τη γνώρισαν. Και γι’ αυτό, για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί η μνήμη ενός ανθρώπου συνεχίζει να υπάρχει όταν περνάει από την καρδιά των δικών του ανθρώπων και γίνεται μέρος της κοινωνίας. Για μένα και την οικογένειά μου, αυτή η μέρα θα μείνει βαθιά χαραγμένη στην καρδιά μας», είπε.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής Αργολίδας, Ιωάννης Ανδριανός, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Πελοποννήσου, Υποστράτηγος Ηλίας Αξιοτόπουλος, ο γενικός διευθυντής υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, υποστράτηγος Σωτήριος Νικολακόπουλος, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, αστυνομικός διευθυντής Κωνσταντίνος Λαθούρης, άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και αρχών, καθώς και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.