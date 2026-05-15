Σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας

από Team MyPortal.gr
Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει  σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου ο γενικός γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συγκεκριμένα:

  • στις 9:30 το πρωί θα επισκεφθεί τη φαρμακοβιομηχανία «Pharmathen» στο βιομηχανικό πάρκο Σαπών,
  • στις 11 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών Απόστολο Ιωάννου στο δημαρχείο στις Σάπες,
  • στις 6 το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσαναίων σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, και
  • στις 8 το βράδυ θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ στην Κομοτηνή.
