Σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου ο γενικός γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Συγκεκριμένα:
- στις 9:30 το πρωί θα επισκεφθεί τη φαρμακοβιομηχανία «Pharmathen» στο βιομηχανικό πάρκο Σαπών,
- στις 11 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών Απόστολο Ιωάννου στο δημαρχείο στις Σάπες,
- στις 6 το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσαναίων σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, και
- στις 8 το βράδυ θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ στην Κομοτηνή.