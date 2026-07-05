Σε κλίμα συναίνεσης οι δημαιρεσίες στο Δήμο Θέρμης

Σε κλίμα συναίνεσης έγιναν το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου οι δημαιρεσίες στο Δήμο Θέρμης. Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε μεταξύ και των τριών δημοτικών παρατάξεων είναι ότι και τα τρία μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου εξελέγησαν ομόφωνα με τη θετική ψήφο όλων των παρόντων δημοτικών συμβούλων. Στη θέση της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου επανεξελέγη η Αθηνά Παπαδάκη από την παράταξη της πλειοψηφίας “Δημοκρατική Ενότητα”. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Χρήστος Σαραφιανός από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης “Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης” και γραμματέας επανεξελέγη η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου από την παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Το κλίμα συναίνεσης χαρακτήρισε και την εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής στην οποία αυτή τη φορά εκπροσωπούνται και οι τρεις παρατάξεις. Εκ μέρους της πλειοψηφίας τακτικά μέλη εξελέγησαν οι Στέλιος Αποστόλου, Σπύρος Γαντάς, Στέργιος Γκιζάρης, Σωκράτης Σαμαράς και Απόστολος Τσολάκης με αναπληρωματικούς τους Γιώργο Αγγέλου, Ελισσάβετ Βελονά, Φανή Χατζηδημητρίου, Πολυχρόνης Κοντοπίδης και Αργύρης Μωραΐτης.

Από τη μειοψηφία εξελέγησαν οι Άννα Τσιφτελίδου και Αστέριος Καρακώττας από την “Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης” και ο Φάνης Καρκατζούνης από τη “Λαϊκή Συσπείρωση”. Αναπληρωματικοί εξελέγησαν οι Απόστολος Πράτανος και Φωτεινή Βογιατζή από την “Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης” και η Μαρία Ακριτίδου από τη “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής παραμένει ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος ο οποίος ευχαρίστησε όλες τις παρατάξεις και όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για το κλίμα συναίνεσης που επικράτησε στις δημαιρεσίες