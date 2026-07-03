Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η εξόδιος ακολουθία για τον Βασίλη Λεβέντη, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας.

Στον ναό βρέθηκαν συγγενείς και οικείοι του εκλιπόντος για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Η σύζυγός του, Νατάσσα, ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, καθώς και η αδελφή του εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκινημένοι κατά την άφιξή τους.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Μάριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τον Βασίλη Λεβέντη, τονίζοντας ότι, παρότι δεν ήταν βιολογικός του πατέρας, τον θεωρούσε πατέρα του, καθώς, όπως ανέφερε, πατέρας είναι εκείνος που μεγαλώνει ένα παιδί και όχι μόνο εκείνος με τον οποίο συνδέεται βιολογικά.

«Πατέρας είναι αυτός που νοιάζεται για σένα, πατέρας είναι αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές. Και ο Βασίλης ήταν παραπάνω από πατέρας βιολογικός για εμένα» είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα» πρόσθεσε.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης

Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Έλληνας πολιτικός ο οποίος υπήρξε ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων. Διετέλεσε και βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2015 έως το 2019.

Η πρώτη επαφή του με την πολιτική έγινε το 1975 όταν, ως συνεργάτης του πρώην πρύτανη του Πολυτεχνείου, Κυπριανού Μπίρη, συνέβαλε στη σύνταξη των άρθρων 21 και 24 του Συντάγματος και στη δημιουργία του προγράμματος ΔΕΠΟΣ.

Με την ενεργό πολιτική ασχολήθηκε για πρώτη φορά το 1974 ως ιδρυτικό μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μετά το 1981 εκδήλωσε έντονες διαφωνίες, υπό την άποψη ότι το κόμμα μετά τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης σταδιακά απομακρυνόταν από τις αρχές του και στην ουσία συνέχιζε την πολιτική των προκατόχων του. Το 1982 έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος Πειραιά.

«Ελεύθεροι»

Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα, ενώ ο συνδυασμός που δημιούργησε με τον τίτλο «Ελεύθεροι» συμμετείχε στις Ευρωεκλογές της ίδιας χρονιάς αποσπώντας 8.816 ψήφους και ποσοστό 0,15%. Το 1986 έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθηναίων, λαμβάνοντας 2.352 ψήφους και ποσοστό 0,57%. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 1989 μετείχε ως υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Β΄ Αθήνας, όμως με 5.212 σταυρούς προτίμησης κατατάχθηκε μόλις 29ος ανάμεσα σε 31 υποψήφιους και δεν εκλέχτηκε.

Στις αρχές του 1990 ίδρυσε το κόμμα Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι, με το οποίο συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές της ίδιας χρονιάς ενώ στα τέλη του έτους ίδρυσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67.

Ένωση Κεντρώων

Το 1992 συνεργάστηκε με το δημοκρατικό κόμμα Κέντρο του Γιώργου Γ. Παπανδρέου για τη δημιουργία του κόμματος Ένωση Κεντρώων και Οικολόγων και μετέπειτα γνωστού ως Ένωση Κεντρώων. Το όνομα του κόμματος επελέγη για να θυμίζει την Ένωση Κέντρου, της οποίας ιδρυτής και πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου.

Ο Λεβέντης έγινε ευρύτερα γνωστός λόγω της συμμετοχής του στις αναπληρωματικές εκλογές στις 5 Απριλίου 1992 στην εκλογική περιφέρεια Β΄ Αθήνας. Παρόλο που δεν εκλέχθηκε βουλευτής, ο Λεβέντης απέσπασε περισσότερες από 100 χιλιάδες ψήφους (114.942), αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος από την εκλογική δύναμη της Ένωσης Κεντρώων στην περιφέρεια.

Η Ένωση Κεντρώων συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για το Κοινοβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο από το 1993.