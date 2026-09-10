Σε κλίμα οδύνης οι κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, πιλότου του μοιραίου Pahntom

Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε στον Πύργο ο ένας εκ των δύο χειριστών του μοιραίου Pahntom που συνετρίβη στην Τανάγρα, ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας. Αργότερα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου.

Το φέρετρο με τη σορό του επισμηναγού, το οποίο ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, το συνόδευσαν στην εκκλησία συνάδελφοί του, ενώ άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας και μπάντα απέδωσαν τιμές.

Μετά την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας, η σορός του επισμηναγού μεταφέρθηκε στο Α’ κοιμητηρίου του Πύργου, όπου έγινε η ταφή του.

Στην εξόδιο ακολουθία προεξήρχε ο μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης, Αθανάσιος, ο οποίος απηύθυνε λόγια παρηγοριάς προς τη σύζυγο, το παιδί τους, τους γονείς του και τα άλλα μέλη της οικογένειας του επισμηναγού, ενώ παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο βουλευτής Ηλείας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης, οι βουλευτές Ηλείας της ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος και Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, κ.ά.

Επίσης, παρέστησαν φίλοι και συνάδελφοι του επισμηναγού, καθώς και πλήθος κόσμου, ενώ επικήδειο εκφώνησε ο επισμηναγός Εμμανουήλ Κουτάντος, που συνυπηρετούσε με τον Ιωάννη Μπλέσια στην 117 πτέρυγα μάχης της Ανδραβίδας.