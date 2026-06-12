Σε καθοδική τροχιά το πετρέλαιο – Η χαμηλότερη τιμή από την αρχή του πολέμου

H προοπτική επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έφερε τη διεθνή τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου.

Πτώση της τάξης του 4% κατέγραψε η χρηματιστηριακή τιμή του αργού μετά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για αναστολή επιθέσεων και την επιβεβαίωση εκ μέρους των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία 14 σημείων.

Η βουτιά από τα 93 δολάρια το βαρέλι καταγράφεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής αρχικά στα 89,5 δολάρια, ενώ συνέχισε να πέφτει μέχρι το μεσημέρι κινούμενο στα 87 δολάρια.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή που καταγράφεται μετά την έναρξη του πολέμου τον προηγούμενο Μάρτιο.