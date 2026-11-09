Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δέλτα μετά τις σφοδρές βροχές

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Δέλτα, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή στις 3 Νοεμβρίου.

Η απόφαση εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Δέλτα. Η κήρυξη έχει ισχύ τριών μηνών, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2027.

«Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές διατάξεις για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Δέλτα θα προχωρήσει στις απαραίτητες έκτακτες παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις», επισημαίνεται σε ανάρτηση του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.