Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν – Τα ευρήματα του FBI στο σπίτι του

Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκε ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας , με απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Φλόριντα για την υπόθεση κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η σύλληψη του 82χρονου πραγματοποιήθηκε ύστερα από έρευνα στο σπίτι του διέμενε τα τελευταία 20 χρόνια, με το FBI να εντοπίζει περίπου 78 αντικείμενα παιδικής πορνογραφίας, όπως φωτογραφικά φιλμ, βιβλία και άλλα.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκησε περίπου μισή ώρα με τον Τόμας Μαρκλ να αρνείται τις κατηγορίες και το δικαστήριο να του επιβάλει ποινή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρησης στην εγκατάσταση υποβοηθούμενης διαβίωσης όπου διαμένει.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας δεν του ζητήθηκε να δηλώσει εάν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες. Η ημερομηνία της επόμενης δικαστικής διαδικασίας στην Καλιφόρνια θα οριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης και της εισαγγελίας της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας.

Οι προηγούμενες έρευνες στις Φιλιππίνες και η ρήξη με τη Μέγκαν

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις αρχές και στις Φιλιππίνες. Τον περασμένο μήνα, η αστυνομία της χώρας εξασφάλισε ένταλμα προκειμένου να εξετάσει ηλεκτρονικές συσκευές που φέρεται να είχαν απομακρυνθεί από την πρώην κατοικία του Μαρκλ.

Τέσσερα κιβώτια με υλικό, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι και παλιές βιντεοκασέτες, παραδόθηκαν στις αρχές από τον ετεροθαλή αδελφό της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ.

Τον Οκτώβριο, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει το 2019 επιστολή που περιείχε «σειρά ισχυρισμών» σχετικά με τον πατέρα της Μέγκαν. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι πληροφορίες της επιστολής, οι οποίες αφορούσαν καταγγελίες για περιστατικά εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, διαβιβάστηκαν στο γραφείο του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, χωρίς ωστόσο να κοινοποιηθούν σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Μετά τις αποκαλύψεις, η ίδια η αστυνομική υπηρεσία παρέπεμψε οικειοθελώς τον χειρισμό της συγκεκριμένης επιστολής στην Ανεξάρτητη Υπηρεσία Ελέγχου της Αστυνομίας (IOPC), προκειμένου να εξεταστεί εάν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε δήλωσή της τον Οκτώβριο, μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών σε βάρος του πατέρα της, η Μέγκαν ανέφερε:«Είμαι βαθιά αναστατωμένη από τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και οι σκέψεις μου βρίσκονται σε κάθε παιδί που ενδέχεται να έχει υποστεί κακοποίηση». Η Μέγκαν έχει αποξενωθεί από τον πατέρα της από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί του και πέρυσι.