Σε ισχύ 48ωρος αποκλεισμός στον Περιφερειακό λόγω εργασιών στο Πανόραμα για το Flyover

Σε ισχύ βρίσκεται από χθες στις 11 το βράδυ, 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος), λόγω εργασιών τοποθέτησης μεταλλικού καλουπιού στη νέα γέφυρα Πανοράματος. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο κατασκευής του Flyover και για το λόγο αυτό έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση έως και την Κυριακή.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, τα κυκλοφοριακά μέτρα/ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

– Πλήρης αποκλεισμός στην Εσωτερική Περιφερειακή 1. στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του κόμβου Κ11 και 2. στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω αστικών οδών, με προσωρινές παρακάμψεις από τις οδούς Πρασακάκη, Τζων Κένεντι, Ελαιώνων και Φωκά.

– Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος (οδός Τζων Κένεντι, από την πάροδο Ελαιώνων έως την οδό Φωκά). Η εκτροπή της κυκλοφορίας γίνεται μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας, με την κίνηση να διοχετεύεται προς το κέντρο της πόλης.

– Περιορισμοί για βαρέα οχήματα και στάθμευση: σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην εσωτερική περιφερειακή οδό, από τον κόμβο Κ16 (Λαχαναγορά) έως τον κόμβο Κ13 (Νοσοκομείο Αγίου Παύλου) και συγκεκριμένα- σήμερα από τις 08:00 έως τις 16:00 και αύριο, Κυριακή, από τις 10:00 έως τις 22:00. Επιπλέον, μέχρι αύριο στις 18.00 απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε τμήματα των οδών Κατσιμίδη, Γ’ Σεπτεμβρίου και Εθνικής Αμύνης.

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται πλήρως με την προσωρινή σήμανση, προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακή συμφόρηση και ατυχήματα.