Σε φάση ανακατατάξεων

Του Πασχάλης – Αλέξανδρου Τεμεκενίδη

Διευθυντής Ερευνών Palmos Analysis

Η έλευση των νέων κομμάτων, της ΕΛ.Α.Σ. του πρώην Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κ. Καρυστιανού, έφερε αμέσως σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Το μεγαλύτερο «θύμα» αυτών των ανακατατάξεων, μέχρι στιγμής, φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που έχασε τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα, από την ΕΛ.Α.Σ. και μάλιστα με ευδιάκριτη διαφορά. Η ΕΛ.Α.Σ. με την εμφάνισή της φαίνεται να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, κάτι πολύ σημαντικό για έναν φορέα που επιδιώκει να αποκτήσει ρόλο εναλλακτικού πόλου απέναντι στον πόλο που έχει συγκροτήσει η ΝΔ στον χώρο της Κεντροδεξιάς και της Δεξιάς. Ωστόσο, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς: το νέο κόμμα πρέπει να αποκτήσει και να διατυπώσει εναλλακτικό Κυβερνητικό πρόγραμμα – και μάλιστα να πείσει ότι είναι εφαρμόσιμο, ρεαλιστικό και δεν δίνει το δικαίωμα για συνειρμούς σχετικά με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2015, ενώ πρέπει να παρουσιάσει και πλήρη ομάδα στελεχών που να υπογραμμίζει την ανανέωση και να μην παραπέμπει στη διακυβέρνηση 2015 – 2019. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, φαίνεται ότι το πάνω χέρι στην αναμέτρηση της 2 ης θέσης το έχει αποκτήσει η ΕΛ.Α.Σ. και μάλλον δεν είναι πλέον μόνο στο χέρι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να ανατρέψει την κατάσταση.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κ. Καρυστιανού καταγράφει σημαντικά και οριακά διψήφια ποσοστά, σαφώς χαμηλότερα όμως από τις εκτιμήσεις που υπήρχαν σχετικά με την εκλογική της επιρροή πριν εμφανιστεί επισήμως. Το κόμμα φαίνεται να διεισδύει σχεδόν οριζόντια σε όλο το μήκος του άξονα Αριστεράς – Δεξιάς και να αφαιρεί ψήφους από όλα τα κόμματα, κυρίως από τα κόμματα που εκφράζουν κατά βάση διαμαρτυρία και χαρακτηρίζονται ως αντισυστημικά. Η πολυσυλλεκτικότητα αυτή είναι μεν ευκαιρία για το νέο κόμμα, καθώς η δυνητική του δεξαμενή αλίευσης ψηφοφόρων είναι ευρεία, είναι όμως και σημαντική απειλή: καθώς το νέο κόμμα θα ξεδιπλώνει τις προγραμματικές του θέσεις και θα τοποθετείται για μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, υπάρχει ο κίνδυνος να χάνει τμήματα της εκλογικής του βάσης που θα θεωρούν ότι δεν εντάσσονται στο ιδεολογικό-πολιτικό του πλαίσιο που θα διαμορφώνεται.

Η εμφάνιση των νέων κομμάτων δεν αφήνει στο απυρόβλητο και την Κυβερνητική παράταξη, καθώς, εκτός από τις – μικρές μέχρι στιγμής – φθορές που της προκαλεί, περιορίζει σημαντικά τις διαθέσιμες δεξαμενές ψηφοφόρων στις οποίες θα μπορούσε να απευθυνθεί η ΝΔ για να έρθει πιο κοντά στον στόχο της για εκλογική νίκη με αυτοδυναμία. Και όλα αυτά χωρίς να έχει εμφανιστεί ακόμα ένα νέο κόμμα από τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά, που λογικά θα φθείρει ακόμα περισσότερο την ΝΔ και θα της περιορίσει ακόμα περισσότερο τις προοπτικές ανάκαμψης.

Σε όλα τα παραπάνω, δεν πρέπει να ξεχνάμε το διεθνές περιβάλλον και τις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Αν ο πόλεμος λήξει σύντομα, ενδεχομένως να υπάρξει χρόνος και ευκαιρία για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, δημιουργώντας ένα λιγότερο πιεστικό και ανασφαλές οικονομικό περιβάλλον στην τελική ευθεία για τις εκλογές, διευρύνοντας το περιθώριο για μεγαλύτερες ευεργετικές παρεμβάσεις από το βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά από την διαμόρφωση των τελικών συσχετισμών (δημοσκοπικά) με βάση τους οποίους θα φτάσουμε στις κάλπες. Η εξίσωση είναι πολυπαραγοντική και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα το αποτέλεσμα. Ίσως το φθινόπωρο να έχουμε ασφαλέστερες απαντήσεις.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική στις 20/06/2026