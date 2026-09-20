«Σε ευχαριστούμε μαμά, σε αγαπώ» – Οι συγκινητικοί επικήδειοι της οικογένειας Παπανδρέου στην κηδεία της Μαργαρίτας

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών.

Η οικογένεια της, τα παιδιά και τα εγγόνια της, φίλοι και πλήθος βουλευτών, στελεχών, πρώην υπουργών και ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πολιτικά πρόσωπα από άλλους χώρους, αποχαιρέτησαν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Τους επικήδειους εκφώνησαν οι γιοι της, Γιώργος, Νίκος και Ανδρέας (Αντρίκος), τα εγγόνια της Μαργαρίτα Παπανδρέου και Κωστής Κατσανέβας, η Άννα Διαμαντοπούλου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και η στενή φίλη και συνοδοιπόρος της εκλιπούσας, Φωτεινή Σιάνου.

Γ. Παπανδρέου: Είμαι βέβαιος πως χαμογελά

«Εκ μέρους όλης της οικογένειάς μας, σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ. Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα. Έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε γι’ αυτήν. Πάνω απ’ όλα, συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της στους κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη» τόνισε στο λόγο του ο Γιώργος Παπανδρέου και πρόσθεσε:

«Αν μας παρακολουθεί σήμερα, είμαι βέβαιος πως χαμογελά. Για τη συγκινητική συμπαράσταση προς την οικογένειά μας και για τα τόσα μηνύματα αγάπης και σεβασμού προς την ίδια και τους αγώνες της Μηνύματα από την Ελλάδα και από όλον τον κόσμο, ιδιαίτερα από τις γυναίκες στην Κύπρο, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, με τις οποίες πορεύτηκε για την ειρήνη. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας για να αποχαιρετήσουμε τη Μαργαρίτα μας».

Α. Παπανδρέου: «Σε ευχαριστούμε μαμά, σε αγαπώ»

«Θέλω να μιλήσω στη Μαργαρίτα, στη μαμά μας. Μαμά μας έμαθες να αγαπάμε, να αντέχουμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να στεκόμαστε δίπλα τους άλλους και να μην ξεχνάμε τι έχει αξία στη ζωή. Πάνω από όλα μας έμαθες να αγαπάμε τη ζωή και να νοιαζόμαστε βαθιά για τους άλλους ανθρώπους και αυτό θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ζωντανό μέσα μας» είπε στον επικήδειο ο γιος της Αντρίκος Παπανδρέου.

«Ακόμα δεν ξέρουμε πως κατάφερνες να δώσεις τόσα σε τόσους ανθρώπους και συγχρόνως να κάνεις εμάς να νιώθουμε ότι τα έχουμε όλα. Σε ευχαριστούμε μαμά, σε αγαπώ».