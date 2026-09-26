Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Για Σαββατοκύριακο με κακοκαιρία που θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι εφιστώντας την προσοχή κυρίως στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας όπου εκεί τα φαινόμενα τόσο σήμερα όσο και αύριο Κυριακή (27/09) θα είναι έντονα και δεν αποκλείονται πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ότι αφορά τους ανέμους κυρίως αύριο οι βοριάδες θα είναι ισχυροί και θα φτάσουν τα επτά και οκτώ μποφόρ.

Η νέα κακοκαιρία που επικαιροποιήθηκε με νέο δελτίο της ΕΜΥ σήμερα το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη σε αρκετές περιοχές σημειώνονται έντονες βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Γ. Εμμανουήλ οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Πελοπόννησο, Εύβοια, ανατολική Στερεά.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος το σύστημα της κακοκαιρίας σήμερα έχει μετακινηθεί ανατολικότερα επηρεάζοντας πλέον τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο.

Η προσοχή τις επόμενες ώρες στρέφεται κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα τη νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην περιοχή των Κυθήρων, όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, χωρίς ωστόσο να χαρακτηρίζονται πολύ ισχυρά. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως λόγω των κεραυνών και των αυξημένων απορροών σε ρέματα, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα.

Ισχυρά φαινόμενα σε Εύβοια, ανατολική Στερεά και Αττική

Σύμφωνα με τον κ. Εμμανουήλ καθώς το σύστημα θα κινείται προς τα ξημερώματα της Κυριακής, οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η Εύβοια, όπου προβλέπονται τοπικά έντονα φαινόμενα, και η ανατολική Στερεά, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται έντονες βροχές.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική, ενώ αύριο αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην περιοχή των Κυθήρων, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη.

Βοριάδες 8 μποφόρ οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο

Σημαντικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και οι θυελλώδεις βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα της Κυριακής.

Τα φαινόμενα την Κυριακή θα περιοριστούν σταδιακά στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Γιάννης Καλλιάνος: Επιδείνωση με καταιγίδες

Για επιδείνωση του καιρού από σήμερα Σάββατο (26/09) κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας για καθαρά φθινοπωρινό σκηνικό.

Ανέφερε ότι θα έχει βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και αργότερα σε τμήματα της Κρήτης.

Οι βροχές θα είναι πιο έντονες στην Δυτική Ελλάδα αναφέρει ο κ. Καλλιάνος διευκρινίζοντας ότι αφορά τις περιοχές της Επτανήσων, Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και Δυτικής Πελοπονήσου.

Μάλιστα όπως ανέφερε η πιθανότητα για πολύ δυνατές βροχές και καταιγίδες που ίσως δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα, είναι πιθανά.

Βροχή και στην Αθήνα σήμερα και αύριο

Και στην Αττική θα σημειωθούν κάποιες βροχές σήμερα το μεσημέρι οι οποίες θα σταματήσουν το απόγευμα.

Στο κέντρο της Αθήνας από τις δύο με τρεις το μεσημέρι μέχρι και τις πέντε με έξι το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Και αύριο Κυριακή όπως τονίζει ο κ. Καλλιάνος θα σημειωθούν βροχές και μάλιστα περισσότερες από ότι σήμερα στην Αττική.

Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για μια φυσιολογική κακοκαιρία του φθινοπώρου, χαρακτηρίζοντας την άκρως φυσιολογική.

Βελτίωση από Δευτέρα

Ο καιρός σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα παρουσιάσει βελτίωση από τη Δευτέρα, με λίγες μόνο τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Ακόμη καλύτερες θα είναι οι καιρικές συνθήκες την Τρίτη, αν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα και αύριο.