Σε εξέλιξη η φωτιά στο Καλοχώρι, καίγεται επιχείρηση – Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 2 ελικόπτερα – Ήχησε 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή τουΚαλοχωρίου, κοντά σε εργοστάσια.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε σεαύλειο χώρο επιχείρησης, πλησίον της παραλίας, κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονικης στις 3 το μεσημέρι.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση πραγματοποιούν ρίψεις δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την δήμαρχο του δήμου Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά η φωτιά πιθανά ξεκίνησε από εργασίες που πραγματοποιούνταν σε εξωτερικό χώρο γειτονικής επιχείρησης.

Στις 16:13 σήμανε το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα προκειμένου να προστατευθούν από τους πυκνούς καπνούς

Στην κατάσβεση συνδράμει μηχάνημα έργου του δήμου Δέλτακαθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας.

Αυτή τη στιγμή, η πυρκαγιά έχει εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης με πλακάκια ενώ χωρίς να κινδυνεύσουν από την φωτιά εγκατέλειψαν νωρίτερα την επιχείρηση οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα εκείνη την ώρα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της. Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά είναι ανάμεσα σε εργοτάσια στη συμβολή των οδών Φιλίππου με Καπετάν Άγρα.