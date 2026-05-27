Σε ετοιμότητα ο ΟΑΣΘ ενόψει της προσωρινής διακοπής του Μετρό Θεσσαλονίκης

Πανέτοιμος να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που θα προκύψουν από τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου και για διάστημα τριών εβδομάδων δηλώνει ο ΟΑΣΘ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή του.

Ο οργανισμός, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, θα εφαρμόσει το επιχειρησιακό σχέδιο που είχε ενεργοποιήσει και τον περασμένο Νοέμβριο, κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό, με στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό, ενώ παράλληλα ενισχύονται τρεις υφιστάμενες λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν βασικούς άξονες του δικτύου.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο ΟΑΣΘ, με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, προχωρά στην αναστολή αδειών οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών από τις 29/5 και για όλο το διάστημα κατά το οποίο το Μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.

«Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενεργοποιώντας ένα δοκιμασμένο και πετυχημένο σχέδιο, με στόχο την απρόσκοπτη μετακίνηση του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής του Μετρό» δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους οδηγούς της Θεσσαλονίκης να διατηρούν ελεύθερες τις λεωφορειολωρίδες και να αποφεύγουν την παράνομη στάθμευση, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη κίνηση των λεωφορείων και η τήρηση των δρομολογίων.

Η γραμμή Μ1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές, στη διαδρομή Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, κινούμενη μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης επτά λεπτών, ενώ σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 05:00 έως τις 24:00.

Κατά τη μετάβαση, οι στάσεις θα είναι: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή, οι στάσεις θα είναι: Ζωγράφου, Πλατεία Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη και 25ης Μαρτίου.

Στο μεταξύ, ενισχυμένα δρομολόγια θα εκτελούνται στις γραμμές: ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Βούλγαρη – ΚΤΕΛ και Κηφισιά – Δικαστήρια.