Σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής αύριο ο Κυρ. Μητσοτάκης

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 10.30 το πρωί θα μιλήσει στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο.

Κυρ. Μητσοτάκης από σχολείο Καισαριανής: Θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη», το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Πρόκειται για ένα σχολείο που αποτελεί μια μονάδα–ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Ιμβριώτη το 1937 στο χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.

Σε δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνισης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ κάνοντας λόγο για «δράση κοινωνικής ευθύνης που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τις κτιριακές υποδομές και να προσφέρει πιο όμορφα και πιο προσβάσιμα σχολεία»

Εκφράζοντας «ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις τράπεζες και τις Κτιριακές Υποδομές ώστε τα σχολεία να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι», ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «η δράση συνεχίζεται» προσθέτοντας ότι «θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία».

«Για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης ευχαριστώντας και τους εκπαιδευτικούς.

Από την πλευρά της η διευθύντρια του σχολείου εξέφρασε «ένα μεγάλο ευχαριστώ», τονίζοντας ότι «έπρεπε να γίνει η παρέμβαση».

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, που συνόδευε τον πρωθυπουργό θύμισε ότι «είμαστε στη δεύτερη χρονιά με την ευγενική χορηγία τραπεζών» προσθέτοντας ότι «το υπουργείο παιδείας θέλησε να προτεραιοποιήσει και ειδικά σχολεία επιλέγοντας αυτό το ιστορικό σχολείο».

«Τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα και ασφαλή, οι τράπεζες χαίρονται πολύ που μπορούν να στηρίξουν την πολιτεία σε αυτή τη δράση» συμπλήρωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των τραπεζών που στηρίζουν το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»