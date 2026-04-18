Σε εγχείρηση για ειλεό υποβλήθηκε η Μαρέβα Μητσοτάκη

Καλά στην υγεία της είναι η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη μετά την επέμβαση για ειλεό στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελιμός»

Σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν «Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη , εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, με έντονο κοιλιακό άλγος.

Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό».

Η κυρία Μαρέβα, χθες ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ οδηγούσε στην Εθνική οδό και επισκέφτηκε το νοσοκομείο «ΙΑΣΩ» Λάρισας. Μετά από σύντομη νοσηλεία σε θεραπευτήριο της θεσσαλικής πρωτεύουσας, μετέβη στον Ευαγγελισμό για εξετάσεις.