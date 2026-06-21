Σε δύο φάσεις η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος τέκνου

Με δύο καταβολές θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα τέκνων. Η πρώτη προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024, ενώ η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για να καλύψει τις γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2025, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026 είναι να προχωρήσουν στην έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου έως τις 10 Αυγούστου.

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Η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου αναφέρει πως «το επίδομα παιδιού θα το λάβουν οι δικαιούχοι χωρίς να κάνουν καμία αίτηση, μετράνε τα εισοδηματικά κριτήρια της φορολογικής δήλωσης του 2024, ενώ για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένες τάξεις με τον αριθμό λογαριασμού τους».

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 150 ευρώ, με δύο 300 ευρώ, με τρία 450 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ.

Για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων θα πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για έγγαμο με ένα παιδί, το όριο ανέρχεται στα 40.000€, για δύο παιδιά στα 45.000 και για τρία παιδιά στα 50.000 ευρώ.

Το επίδομα εκτιμάται ότι θα λάβουν 900 75.000 οικογένειες.